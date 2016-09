Kommentera 12

På sociala medier har användare börjat håna jihadistgruppen Islamiska staten (IS) med olika former av montage. Propagandabilder av jihadisterna redigeras, och där krigarnas huvud ersätts av badankor.



Det hela började på forumet 4chan, men har nu även spridit sig till platser som Imgur och Twitter. IS riktiga "huvudstad" i Syrien heter al-Raqqa, men beskrivs av användarna som "al-Quaqqa". IS-flaggorna har fått sin ursprungliga text ändrad till "batbat", vilket på arabiska ungefär betyder "kvack kvack".



På Twitter används numra hashtagen #allahuquackbar, vilket är en omskrivning av det religiösa uttrycket "Allahu Akbar", fritt översatt "Gud är den största".



