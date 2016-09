Kommentera 12

För tionde året i rad har medlemmarna på Flashback Forum nominerat och röstat fram vinnarna i "Flashback Awards". Priset där medlemmarna röstar vilka som på ett positivt eller negativt sätt utmärkt sig under det gångna året.



Den mest prestigefulla titeln, Årets hedersflashbackare, gick i år till Alexander Bard. I motiveringen kan man läsa: "När etablissemanget påhejar Aftonbladets uthängningar av Flashbackare så finns det en lysande stjärna på himlen som är mot detta. Det är herren Alexander Bard, som står upp för Flashback och för yttrandefriheten. Om inte detta vore nog skäl så tar han den i tvåan också."



Årets scoop gick till Chang Frick, för artikeln "Så mörkade Dagens Nyheter omfattande sexövergrepp i centrala Stockholm". Det mindre smickrande priset "Årets yttrandefrihetsmotståndare" gick i år till Henrik Arnstad.



Årets visselblåsare blev twitterkontot Migga_x, som enligt egen utsago är en anställd på Migrationsverket. I motiveringen står det att Migga_x "under en lång period presenterat information inifrån Migrationsverket som inte har varit officiell utåt".



Årets hedersflashbackare:

1. Alexander Bard 46,55%

2. Parisborna 28,73%

3. Fredrik Ahl 24,73%



Årets visselblåsare:

1. Migga_x 40,3%

2. Anders Kompass 29,1%

3. Läckan på regeringskansliet 27,61%



Årets scoop:

1. Chang Frick 65,77%

2. Granskning Sverige 20,47%

3. Regeringsplanets användning 13,76%



Årets yttrandefrihetsmotståndare:

1. Henrik Arnstad 47,06%

2. Sverigedemokraternas partitopp 25,49%

3. Adam Tensta 11,76%



Årets bästa Flashbacktråd:

1. Myten om Kameruns avbytarbänk 37,55%

2. Lisa Holm-tråden 26,05%

3. Granskning av Flashback-dumpen 19,54%



Årets citat:

1. Magnus Betnér 15,53%

Citat: "Sverige har aldrig varit tryggare än vad det är nu."

2. Åsa Romson 11,72%

Citat: "Det mycket allvarliga händelserna i Paris just nu kan försvåra för klimattoppmötet i dec då över 100 regeringschefer planerat delta."

3. Hans Rosling 10,08%

Citat: "Jag skulle stå där på scen och tala om att det Jimmie Åkesson sagt i två, tre år är fullständigt rätt."



https://www.flashback.org/f374