Kommentera 12

En man i 20-års åldern har dömts för hets mot folkgrupp vid Gällivare tingsrätt. En dom som är unik i sitt slag. Enligt rätten har mannen hetsat mot samer.



I mitten av december förra året skrev mannen flera nedsättande kommentarer om samer på Facebook, bland annat "jävla smutsigt folk". Bakgrunden ska ha varit ett bråk under en fest. I förhör har mannen erkänt att han har skrivit inläggen, men han har nekat till brott.



Han berättar i förhöret att han hade en efterfest i sin bostad efter att den lokala krogen i Jokkmokk hade stängt. Det var flera personer som deltog i efterfesten som han inte kände. Två personer betedde sig illa, och han ville därför få ut dem ur bostaden. Senare under kvällen kom de tillbaka tillsammans med 3-5 vänner, varav flera var samer. De hade då med sig tillhyggen i form av bl.a. ett däckjärn vilket de använde för att misshandla honom. Efter händelsen uppsökte han sjukhus där de konstaterade att han fått en spricka i käken och i näsan. Det han skrev på Facebook var enligt honom själv en reaktion på vad som hade hänt. Han menar att det inte var riktat mot en folkgrupp, utan mot de personer som misshandlat honom. Han berättar att han var full och förbannad, men att han dagen efter då han nyktrat till tog han bort inläggen då han förstod att de inte var bra. Han bad även om ursäkt. Inläggen låg uppe i 5-6 timmar.



De åtalade meddelandena som postades på Facebook:



"Till dom lilla horungar till lappungar som slog mig ikväll. Även fast ni var bjuden till migm lita aldrig på ett lappass. Vet vilka ni är och jag ska ha er på knä era små äckliga lapp horor"

"är helat jävla trasig1 Men vi får se hur trasig dom är i morgon"

"payback its a bitch... det ska ni bli varse om era äckliga samiska kräk..... jävla smutsigt folk"

Gällivare tingsrätt finner att två meddelande haft innebörden att uttrycka missaktning mot folkgruppen samer; "lita aldrig på ett lappass" och "jävla smutsigt folk". Mannen döms därför för hets mot folkgrupp.



https://www.flashback.org/t2736541

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6463437